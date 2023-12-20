AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final Kura Çekimi

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final kuraları çekildi.

Kura çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi. Kupa Voley çeyrek final müsabakaları erkeklerde 13 Şubat 2024, kadınlarda ise 14 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. TVF'nin resmi sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kura çekiminde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

KADINLAR

Fenerbahçe Opet - Sarıyer Bld.

Türk Hava Yolları - Kuzeyboru

Eczacıbaşı Dynavit - Nilüfer Bld.

VakıfBank - Çukurova Bld.

ERKEKLER

Ziraat Bankkart - Spor Toto

Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta

Halkbank - Brand Group Alanya Bld.

Fenerbahçe Parolapara - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.