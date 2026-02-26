Ay-Yıldızlar Sırbistan'la Kapışıyor - Son Dakika
Ay-Yıldızlar Sırbistan'la Kapışıyor

26.02.2026 09:24
A Milli Takım, FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'a konuk olacak, maç yarın TSİ 21:00'de.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Sırbistan'a konuk olacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Türkiye, C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazandı. İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen milliler, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.

Beşiktaş GAİN'de görev yapan Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Sırbistan, Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptı. İsviçre'ye 90-86 üstünlük kuran Sırbistan, Bosna Hersek'i de 74-72 yendi.

İki takım son olarak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında karşı karşıya geldi. Türkiye, sahadan 95-90 galip ayrılarak Sırbistan'ı resmi maçlarda 15 yıl sonra mağlup etmeyi başarmıştı.

Şampiyonada finale çıkan milli takım, gümüş madalya kazanmıştı. Sırbistan ise son 16 turunda elenerek hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)

Kaynak: AA

