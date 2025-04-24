Aybige Feride Üstündağ, Türkiye Dördüncüsü Olup Balkan Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
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Aybige Feride Üstündağ, Türkiye Dördüncüsü Olup Balkan Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

Aybige Feride Üstündağ, Türkiye Dördüncüsü Olup Balkan Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Elde Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Kayseri’de düzenlenen Navek Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda dördüncülük alarak Bulgaristan'daki Balkan Şampiyonası'nda milli takım kadrosuna seçildi.

24.04.2025 14:29  Güncelleme: 14:31
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Kayseri'de gerçekleştirilen şampiyonada dördüncü olarak Milli takımla Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Kayseri'de gerçekleştirilen Navek Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Türkiye dördüncüsü oldu. Aybige Feride Üstündağ elde ettiği bu başarı ile Bulgaristan'da gerçekleştirilecek olan Balkan Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Aybige Türkiye dördüncüsü oldu

U11 kategorisinde dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselen Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcusu Aybige Feride Üstündağ 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen Navek Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi. Türkiye genelinden 30 ilden toplam 219 sporcunun katıldığı Navek Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Minik Kızlar Kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Milli Takımında yer almaya hak kazandı

Elde ettiği dereceler sayesinde Aybige Feride Üstündağ, 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek olan Minik-Küçük Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Başkan Aras: "Spora ve Sporcuya Olan Desteğimizi Artırarak Sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kayseri'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörü Hale Balım Üstündağ'ı kutladı.

Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız, hem ulusal hem de uluslararası alanda bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak, masa tenisi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği dördüncülük elde ederek hem bizleri hem de Muğla'mızı gururlandırdı. Başta değerli antrenörümüz Hale Balım Üstündağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcumuz Aybige'yi yürekten kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aybige Feride Üstündağ, Türkiye Dördüncüsü Olup Balkan Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika

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