Aybüke Kılınç Gümüşle Döndü

16.08.2025 13:09
Dünya Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Aybüke Kılınç, Osmaniye'de coşkuyla karşılandı.

ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin Chengdu kentinde 7-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Oyunları'nda Point Fighting disiplininde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Osmaniyeli milli sporcu Aybüke Kılınç, memleketinde coşkuyla karşılandı.

14 Ağustos Perşembe günü yapılan finalde İtalyan rakibi Federica Trovalusci ile karşılaşan Kılınç, üstün mücadelesine rağmen gümüş madalya kazanarak Dünya 2'ncisi oldu. Bugün Osmaniye'ye gelen milli sporcu, konteyner çarşı önünde ailesi, sporcu arkadaşları ve çok sayıda sporsever tarafından alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Karşılama törenine Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Kadir Dündar, Milli Takım Teknik Direktörü Kenan Karık ve Kick Boks İl Temsilcisi Abdullah Gökşen de katıldı. İl Müdürü Vekili Kadir Dündar, çiçek takdim ettiği Kılınç'ı tebrik ederek şunları söyledi: "Ülkemizi ve ilimizi Çin'de başarıyla temsil eden sporcumuzu yürekten kutluyorum. İnşallah bu dünya ikinciliğini, ilerleyen dönemde dünya birinciliği olarak göreceğiz. Başarıların daim olsun Aybüke."

Aybüke Kılınç ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Ülkemi temsil etmek benim için büyük bir onur. Elbette altın madalyayla dönmek isterdim ama olmadı. Final performansım istediğim gibi geçmedi, özellikle son round. Yine de madalyayla döndüğüm için mutluyum. Bu organizasyon 4 yılda bir düzenleniyor ve kıtaların en iyi şampiyonlarını bir araya getiriyor. Katılmak bile çok büyük bir başarı. Bu turnuva bana potansiyelimi gösterdi. Madalyamın rengi gümüş ama değeri çok büyük. Kasım ayında Avrupa'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda rakibimi yenerek altın madalya kazanacağıma inanıyorum."

Kick Boks İl Temsilcisi Abdullah Gökşen ise Aybüke'nin başarısının Osmaniye ve Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Aybüke'nin başarısı, ilimizdeki sporcular için büyük bir ilham kaynağı oldu. Kendisine ve antrenörlerine teşekkür ediyor, Kasım ayında altın madalyayla dönmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA

