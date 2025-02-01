Aydan Karakulak: Sporda Bir İlk ve Yeni Sporcular Yetiştiriyor

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2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan 25 yaşındaki Aydan Karakulak, bilgi ve tecrübesiyle yeni sporcular yetiştiriyor.

AA'nın "Snowboard Yıldızları" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümünde Aydan Karakulak'ın başarı hikayesi anlatıldı.

Kayseri'nin Erciyes'e komşu olan Hacılar ilçesinde yaşayan ve 7 yaşında kayak eğitmeni babasının tavsiyesiyle snowboard yapmaya başlayan Karakulak, kendisini yetiştirmek için gece gündüz çalıştı.

İlk olarak 2015 yılında milli takım seçmeleri denemesinde başarılı olan ve ulusal yarışmalara katılan Karakulak, uluslararası ilk deneyimini ise EYOF 2017'de yaşadı.

Burada bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan Karakulak, farklı yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Aktif sporculuğunu devam ettiren Karakulak, antrenörlüğünü de yaptığı sporcularıyla 14-15 Şubat'ta Erzincan'da düzenlenecek Snowboard 2. Etap Yarışları ile 11-12 Mart'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek Snowboard Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Spora başlama serüvenini AA muhabirine anlatan Aydan Karakulak, babasının kayak eğitmeni olduğunu söyledi.

Kardeşinin de kendisinden bir süre önce snowboarda başladığını anlatan Karakulak, "Sonra bana gelip çocuk aklıyla 'ben kayabiliyorum, sen yapamazsın' dedi. Bunun üzerine ben de başladım. Sonrasında hiç bırakmak istemedim. Kayak bana çok çekici gelmedi, snowboard yaparken daha mutlu olduğumu hissetim. 3 yıl boyunca kendimi geliştirmek için çalıştım. Sonra milli takıma seçildim. Orada farklı antrenörle çalıştım. Her birinden çok şey öğrendim." diye konuştu.

"Bilgi ve tecrübemi yeni sporculara aktarmaya çalışıyorum"

Aydan Karakulak, EYOF 2017'de aldığı madalyanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, o yıldan sonra bu yarışlarda dereceye girebilen milli sporcunun olmadığını dile getirdi.

Hem sporcu hem de eğitmen olarak kendisini geliştirmeye devam ettiğine dikkati çeken Karakulak, şu ifadeleri kullandı:

"EYOF 2017'den sonra benim de bulunduğum milli takım, 2018 Gençler Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar çıktı. Bu yıllardan sonra 9 kez Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Burada da çeşitli sıralamalarda madalya kazandım. Şimdi de Ankara merkezli bir kayak kulübünde antrenörlük yapıyorum. Burada çok yetenekli 6 sporcuyla çalışıyorum. Geçen hafta Erzurum'da yapılan milli takım seçmelerine giren 4 sporcumuzdan 3'ü seçildi. Kendi bilgi ve tecrübemi yeni sporculara aktarmaya çalışıyorum. Onların da bir şeyleri başarmaları beni motive ediyor. Sporcuyken kendi kazandığım başarılardan sonra yaşadığım sevinci şimdi sporcularımın madalyalarıyla yaşıyorum. Hem onlarla büyüyorum hem de yeni başarılara birlikte ulaşıyoruz."