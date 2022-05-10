Aydın'a filede İtalyan smaçör - Son Dakika
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Aydın'a filede İtalyan smaçör

10.05.2022 11:21
Aydın'a filede İtalyan smaçör

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda ile anlaştı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda ile anlaştı. Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, "Son olarak İtalya Kadınlar Voleybol Seri A Ligi ekiplerinden Volley Bergamo forması giyen smaçör Sara Loda ile sözleşme imzaladık. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

İtalya'da Pallavolo Ornavasso, Savino Del Bene Scandicci ve Vero Volley Monza formalarını da giyen Sara Loda'nın kariyerinde CEV Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası şampiyonlukları bulunuyor. 1.78 boyunda ve 31 yaşındaki tecrübeli smaçör, İtalya Milli Takımı ile 2017 World Grand Prix'de gümüş madalya kazandı.


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Büyükşehir Belediyespor, İtalyan, İtalya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın'a filede İtalyan smaçör - Son Dakika


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