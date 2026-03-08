Aydın BBSK Düşme Hattında

SULTANLAR Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son haftasına girilirken kendisini düşme hattında buldu. Seyircisi önünde siyah-beyazlı rakibine 16-25, 13-25, 25-22, 25-23 ve 8-15'lik setlerle kaybederek üst üste 8'inci mağlubiyetini alan Aydın temsilcisi 25 maç sonunda 5 galibiyette kalırken; iç sahada Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenen İlbank 6 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtuldu. Son hafta deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak Aydın temsilcisi rakibini yense bile, İlbank'ın Zeren Spor deplasmanından puansız ayrılmasını bekleyecek. Aksi durumda Aydın ekibi küme düşerek 2018-19'dan bu yana yer aldığı lige veda edecek.