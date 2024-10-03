Aydın BBSK Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor - Son Dakika
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Spor

Aydın BBSK Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor

Aydın BBSK Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor

Başantrenör Alper Hamurcu, Aydın BBSK'nın yeni sezonu galibiyetle açmayı hedeflediğini söyledi.

03.10.2024 11:50
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu, yenilenen kadrolarıyla sezonun ilk maçında galibiyet almak istediklerini söyledi.

Mavi-beyazlı takım, yeni sezon öncesi 12 oyuncuyla yollarını ayırırken, 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Antrenmanlarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine, çok fazla yeni oyuncu aldıklarını, uzun zamandır ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Yeni oyuncuların takıma adaptasyon sürecinin uzun olabileceğini anlatan Hamurcu, "Bir arada oynayabiliyor olmak biraz süreç alacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda, ondan önceki hafta Kuşadası Turnuvası'nda da en büyük problem olarak gördüğüm şeylerden biri, bu değişiklik sonrası bir arada oynayabilme becerisi. Onu şu anda tam olarak sağlayabilmiş durumda değiliz." diye konuştu.

Hamurcu, oyuncuların çok kaliteli ve bireysel olarak kendi milli takımlarında oynayan sporcular olduğunu, ancak bir arada oynama ve tek bir hedefe odaklanmaları için zamana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Ligin ilk haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacaklarını hatırlatan Hamurcu, şunları kaydetti:

"Galibiyetle başlamak istiyoruz. İlk rakibimiz deplasmanda Kuzeyboru. Onlar da ciddi bir yapılanmaya girdi. Bu sene Avrupa Kupası oynayacaklar. Her sene olduğu gibi ciddi bütçe harcayıp ciddi transferler yapan kulüplerden biri. Çok zorlu bir deplasman Kuzeyboru, her zaman öyle olmuştu. Hiçbir takımın bu sene rahatlıkla kazanabiliriz diyebileceği bir maç olacağını sanmıyorum. Güçler birbirine çok denk görünüyor."

Hamurcu, Sultanlar Ligi'nin dünyadaki en iyi liglerden biri olduğunu belirterek, "Geçmiş senelerde en azından 1-2 takım, belki 3 takım hem kadro açısından hem yatırım açısından sezon başlamadan bir sinyal veriyordu, düşer mi, ligde kalabilir mi gibi. Ama bu sene kesinlikle öyle bir takım yok gibi görünüyor. Ligin kalitesinin bu kadar yüksek olmasından dolayı her maç çok zorlu geçecek, diğer taraftan da çok stresli olacak. Mümkün olduğunca o strese alışmamız gerekiyor. Onun için de Kuzeyboru galibiyetiyle başlıyor olmak bizim için çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın BBSK Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor - Son Dakika

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