Aydın BŞB, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Aydın BŞB, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti

Aydın BŞB, Aras Kargo\'yu 3-1 Mağlup Etti

Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın BŞB kadın Voleybol Takımı, Aras Kargo'yu evinde 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynandı ve büyük ilgi gördü.

23.02.2025 17:46  Güncelleme: 17:52
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Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın BŞB kadın Voleybol Takımı ağırladığı Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynayan Ege derbisine vatandaşların ilgisi yoğun olurken, ilk seti Aydın Büyükşehir Belediyespor Aras Kargo önünde seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan Aydın Büyükşehir Belediyespor 25-22 ile durumu 2-0'a getirdi. Rakibine teslim olmayan İzmir ekibi yine çekişmeli geçen üçüncü seti 23-25 kazanmayı başardı. Son seti de 25-17 önde bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın BŞB, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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