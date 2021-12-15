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Aydın BŞB Avrupa'da adım adım finale - Son Dakika

Aydın BŞB Avrupa'da adım adım finale

15.12.2021 10:23
Aydın BŞB Avrupa'da adım adım finale

Voleybolda sezon başında Balkan Kupası'nı kazanarak katılma hakkı elde ettiği CEV Challenge Kupası'nda yoluna set kayıpsız devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı, final yolunu yarıladı.

Voleybolda sezon başında Balkan Kupası'nı kazanarak katılma hakkı elde ettiği CEV Challenge Kupası'nda yoluna set kayıpsız devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı, final yolunu yarıladı.

Challenge Cup'ta Norveç temsilcisi Tromsö ve Bosna Hersek ekibi OK Gacko'yu eledikten sonra 8'li finaller turunda eşleştiği Macaristan ekibi 1. MCM Diamant Kaposvar'ı evinde 3-0 yenen Aydın BŞB, rakibini dün deplasmanda da aynı skorla geçti.  Kupada şimdiye kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanırken, 18 set alıp rakiplerine tek set bile vermeyen Aydın ekibi, gözünü önce yarı final, sonra final ve kupaya dikti.  Daha önce Avrupa arenasındaki ilk sezonunda 2019 yılında da yine Challenge Cup'ta final oynayıp kupayı İtalya ekibi Saugella Monza'ya kaptıran Aydın, bu kez şampilonluk için yoluna emin adımlarla devam ediyor. Balkan Kupası'nı Aydın'a kazandıran şampiyon takımın CEV Challenge Cup'ta da başarılı olacağını ve final oynayacağına inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hedeflerinin bu turnuvada da şampiyonluk olduğunu belirtti. Çerçioğlu, Avrupa kupalarında galibiyet serisi yakalayan ve aldıkları son galibiyetle birlikte tur atlayan Aydın'ın sultanlarını ve teknik heyeti tebrik etti.


Aydın BŞB Avrupa'da adım adım finale

Büyükşehir Belediyespor, Tromsø, Norveç, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın BŞB Avrupa'da adım adım finale - Son Dakika Spor


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