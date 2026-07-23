Aydın’ın sultanları’ndan pasör transferi

Yeni sezonda Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Esma Sipahi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferi resmen duyuran Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hoş geldin Esma Sipahi! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Esma Sipahi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Esma Sipahi'ye Aydın'a hoş geldin diyor; hücumlarımıza yön vereceği, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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