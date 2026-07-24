Aydın Büyükşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Sıla Kırlangıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Sıla Kırlangıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten transfere ilişkin yapılan resmi açıklamada "Hoş geldin Sıla Kırlangıç! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Sıla Kırlangıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sıla Kırlangıç'a Aydın'a hoş geldin diyor; file üstünde gücümüze güç katacağı, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor - Son Dakika

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