Aydın Büyükşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Sıla Kırlangıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten transfere ilişkin yapılan resmi açıklamada "Hoş geldin Sıla Kırlangıç! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Sıla Kırlangıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sıla Kırlangıç'a Aydın'a hoş geldin diyor; file üstünde gücümüze güç katacağı, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.