Aydın BBSK\'dan smaçör transferi

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin iddialı ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadro yapılanması kapsamında kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Mavi-beyazlılar, son olarak Afyon Belediye ile şampiyonluk sevinci yaşayan smaçör Dilan Yaşar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Dilan Yaşar. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Dilan Yaşar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dilan Yaşar'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyazlı formamızla yeni hikayeler yazacağımız, kupayla taçlanacak bir sezon temenni ediyoruz" - AYDIN