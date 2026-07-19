Aydın Büyükşehir, pasör çaprazı Özel ile anlaştı

Kadınlar Voleybol 1.Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Yasemin Özel! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Yasemin Özel'e, Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyazlı formamız altında zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi. - AYDIN