Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Fatma Şekerci ile Yeniden Sözleşme İmzaladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı kaptan Fatma Şekerci ile yeni sözleşme imzaladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2 yıl boyunca takımın formasını terleten takım kaptanı Fatma Şekerci ile yeniden sözleşme imzaladı. 'Fatma Şekerci ile yeniden' diyerek duyurulan ve takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatma Şekerci ile yeniden. 2 yıl boyunca formamızı başarıyla taşıyan değerli kaptanımız ile yeniden sözleşme imzaladık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN
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