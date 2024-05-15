Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Fatma Şekerci ile Yeniden Sözleşme İmzaladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı kaptan Fatma Şekerci ile yeni sözleşme imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2 yıl boyunca takımın formasını terleten takım kaptanı Fatma Şekerci ile yeniden sözleşme imzaladı. 'Fatma Şekerci ile yeniden' diyerek duyurulan ve takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatma Şekerci ile yeniden. 2 yıl boyunca formamızı başarıyla taşıyan değerli kaptanımız ile yeniden sözleşme imzaladık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN