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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun onayıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Savaş Güleser atandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nde yeni atama
15.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 11:59
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oluruyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Savaş Güleser atandı.

CHP'den Efeler Belediye Başkan Aday Adaylığı için Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevinden istifa eden İbrahim Gürdal'ın yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıldır çeşitli kademelerde görev yapan Savaş Güleser atandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oluruyla göreve getirilen Güleser'in atanmasının spor camiasında sevinçle karşılandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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