Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kurslarında Voleybol Eğitimi Veriliyor

Spor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kurslarında eğitimler aralıksız devam ederken, voleybol eğitimi alan geleceğin sultanları Büyükşehir'in kurslarında yetişiyor.

Hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile her yaştan vatandaşın yanında olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun girişimleriyle başlatılan yaz kursları devam ediyor. Onlarca farklı branşta gerçekleştirilen, binlerce çocuğun katıldığı kurslar genç sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslar kapsamında voleybol eğitimi de veriliyor. Geleceğin sultanlarının yetiştirildiği kurslarda çocuklar voleybolun kurallarını ve takım oyununu öğreniyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda çocuklar hem eğleniyor hem de yaz tatillerini yeteneklerini geliştirerek geçiriyor.

Çocuklarının yaz tatillerini spor ile geçirmelerinden memnuniyet duyduklarını belirten veliler, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu ise sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek yaz kurslarının süreceğini ifade etti. - AYDIN