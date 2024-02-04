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Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu

Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş\'a 3-0 mağlup oldu

Sultanlar Ligi'nde üst üste 7 yenilginin ardından son 2 maçını kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 26-28, 23-25 ve 17-25 sonuçlandı. Bu sonuçla Beşiktaş ligde 7 galibiyete ulaşırken Aydın BŞB 6 galibiyette kaldı.

04.02.2024 16:56
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Sultanlar Ligi'nde üst üste 7 yenilginin ardından son 2 maçını kazanarak yükselişe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 26-28, 23-25 ve 17-25 sonuçlandı. Bu skorla Beşiktaş ligde 7 galibiyete ulaşırken Aydın BŞB 6 galibiyette kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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