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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile karşılaşacak

Sultanlar Ligi'nde çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından son 2 maçını kazandı. Beşiktaş ile yapacakları mücadele öncesi Aydın temsilcisi 10. sırada, Beşiktaş ise 11. sırada yer alıyor.

03.02.2024 11:46
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AYDIN,

SULTANLAR Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra son 2 maçında Kuzeyboru'yu 3-1, Karayolları'nı 3-2 (D) yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 6'şar galibiyeti bulunan iki takımdan Aydın temsilcisi 10'uncu sırada, Beşiktaş ise 11'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: DHA

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Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile karşılaşacak - Son Dakika


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