Aydın Büyükşehir Belediyespor, Denizli BBSK\'yı 4-0 yenerek hazırlıkta ikinci galibiyetini aldı

Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Denizli BBSK ile karşılaştı.

Aydın BBSK Spor Salonu'nda 4 set üzerinden oynanan mücadeleden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25-22, 25-18, 25-14 ve 25-23'lük set skorlarıyla sahadan 4-0 galip ayrıldı. Aydın BBSK'da Yasemin Özel 13 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Dilan Yaşar, Guewe Diouf ve Defne Arlıel ise 11 sayıyla oynadı.