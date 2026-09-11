Aydın Büyükşehir Belediyespor, Denizli BBSK'yı 4-0 yenerek hazırlıkta ikinci galibiyetini aldı
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Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Denizli BBSK'yı 4-0 mağlup etti. Aydın BBSK Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Yasemin Özel 13 sayıyla en skorer oyuncu oldu.
Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Denizli BBSK ile karşılaştı.
Aydın BBSK Spor Salonu'nda 4 set üzerinden oynanan mücadeleden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25-22, 25-18, 25-14 ve 25-23'lük set skorlarıyla sahadan 4-0 galip ayrıldı. Aydın BBSK'da Yasemin Özel 13 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Dilan Yaşar, Guewe Diouf ve Defne Arlıel ise 11 sayıyla oynadı.
Kaynak: İHA
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