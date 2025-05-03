Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Mısra Aşçı ile Anlaştı

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Aras Kargo'da forma giyen 1998 doğumlu pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansla Aras Kargo'nun kilit oyuncularından biri olan Gizem Mısra Aşçı, 2025/26 sezonunda Aydın temsilcisinin başarısı için mücadele edecek. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gizem Mısra Aşçı! Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN