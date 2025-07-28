Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Sağlık Kontrollerinden Geçti

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçti.

Kulübün sağlık sponsoru olan özel hastane ile yapılan iş birliğiyle oyuncular, hastanede detaylı sağlık taramasından geçti. Kan tahlilleri ve çeşitli testlerin ardından, sporcuların EKG ve efor testiyle kontrol edildi. Ayrıca, ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. - AYDIN