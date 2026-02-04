Avrupa ve Dünya Şampiyonu Gerçekden, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'da

Aydın Büyükşehir Belediyespor, halter branşında önemli bir başarıya imza atmış olan milli sporcu Burcu İldem Gerçekden'i kadrosuna kattı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 71 kilogram kategorisinde Gençler Avrupa ikinciliği, Yıldızlar Avrupa şampiyonluğu ve Yıldızlar Dünya şampiyonluğu bulunan Burcu İldem Gerçekden'in Aydın Büyükşehir Belediyespor çatısı altında kariyerine devam edeceği belirtildi. Açıklamada, genç sporcuya kulübe hoş geldin denilirken, başarılarının devamı temenni edildi. - AYDIN
