Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi\'ne veda etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 mağlup olurken, Sultanlar Ligi'ne veda etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Tuna Aybuke, Simge, Stysiak, Dilay, Kisal, Meliha, Yaprak, Smrek, Elif, Rettke, Bengisu, Maglio, Boden, Ebrar
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çerağ, Grajber, Tikhomirova, Fatma, Gizem Mısra, İlarya, Hilal, Mijatovic, Azra, Selen, Seher, Bilge, Nisan, Beliz
Setler: 23-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11
Süre: 147 dakika (33, 35, 33, 26, 20) - AYDIN
