Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Fenerbahçe: 3

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Mümin Şalvarlılar
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cerağ, Grajber, Tikhomirova, Fatma, Gizem Mısra, İlarya, Hilal, Mijatovic, Selen, Seher, Bilge, Nisan, Beliz
Türk Hava Yolları: Melis, Işıl, Kardelen, Tuğba, Selin, Çağla, Alondra, Büşra, Merve, Orthmann, Nicoletti, Bergmann, Bahar, Ratzke, Yaren Eylül, Karmen
Setler: 25-18, 25-17, 13-25, 17-25, 9-15
Süre: 135 dakika - AYDIN
