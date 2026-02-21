Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Fenerbahçe: 3 - Son Dakika
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Fenerbahçe: 3

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Fenerbahçe: 3
21.02.2026 19:32  Güncelleme: 19:43
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-2'lik skorla yenildi. Maç Mimar Sinan Salonu'nda oynandı ve toplamda 135 dakika sürdü.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Mümin Şalvarlılar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cerağ, Grajber, Tikhomirova, Fatma, Gizem Mısra, İlarya, Hilal, Mijatovic, Selen, Seher, Bilge, Nisan, Beliz

Türk Hava Yolları: Melis, Işıl, Kardelen, Tuğba, Selin, Çağla, Alondra, Büşra, Merve, Orthmann, Nicoletti, Bergmann, Bahar, Ratzke, Yaren Eylül, Karmen

Setler: 25-18, 25-17, 13-25, 17-25, 9-15

Süre: 135 dakika - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Yerel Haberler, Mimar Sinan, Fenerbahçe, Vodafone, Aydın, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
