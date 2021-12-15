Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Romanya'dan CSM Lugoj ile karşılaşacak.
Son 16 turunda Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı saf dışı bırakan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un çeyrek finaldeki rakibi bugünkü CSM Lugoj (Romanya)-Niederösterreich (Avusturya) maçıyla belirlendi.
Avusturya'daki ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan CSM Lugoj, bugünkü müsabakayı da 3-0 kazanarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'la eşleşti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Challenge Kupası'ndaki rakibi CSM Lugoj oldu - Son Dakika Spor