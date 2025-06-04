Aydın Büyükşehir, Beliz Başkır'ı Kadrosuna Kattı

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Beşiktaş forması giyen 26 yaşındaki orta oyuncu Beliz Başkır kadroya dahil edildi.

Açıklamada, "Hoş geldin Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır'a yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.