Aydın Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı, 7. haftada Karşıyaka\'yı 3-1 yendi

Aydın Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı, 7. haftada Karşıyaka'yı 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında sahasında Karşıyaka'yı setlerde 3-1 mağlup etti. 25-16, 25-19, 16-25 ve 25-13'lük setlerle galip ayrılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, haftayı galibiyetle kapattı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı setlerde 3-1'lik üstünlükle mağlup etti.
TVF Kadınlar 1.Lig 7.Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Karşıyaka'yı ağırladı. Setlerde 25-16, 25-19, 16-25, 25-13'lik sonuçların ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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