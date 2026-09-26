Aydın Cup 2026\'da Karşıyaka\'yı 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen Aydın Cup 2026, oynanan final ve üçüncülük karşılaşmalarının ardından sona erdi. Turnuvanın şampiyonu, finalde Karşıyaka'yı mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu.

Aydın Cup 2026'nın finalinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 25-22, 26-24 ve 25-18'lik set skorlarıyla 3-0 kazanarak turnuvayı birinci olarak tamamladı. Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Denizli BBSK ile İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşı karşıya geldi. Mücadeleden 26-24, 25-14 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 galip ayrılan Denizli BBSK, Aydın Cup 2026'yı üçüncü sırada tamamladı. Aydın Cup 2026'da oynanan karşılaşmaların ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor birinci, Karşıyaka ikinci, Denizli BBSK üçüncü ve İBA Kimya TED Ankara Kolejliler dördüncü oldu. Aydın Cup 2026, yeni sezon öncesinde takımların son durumlarını görmeleri açısından önemli bir hazırlık turnuvası olarak tamamlandı.