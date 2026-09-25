Aydın Cup 2026 finalinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Karşıyaka karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen Aydın Cup 2026'da finalin adı belli oldu.

Turnuvanın ilk gününde oynanan karşılaşmaların ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Karşıyaka, Aydın Cup 2026'nın finalinde karşı karşıya gelecek.

Günün ilk maçında Karşıyaka, 25-15, 25-15 ve 25-23'lük set skorlarıyla Denizli BBSK'yı 3-0 mağlup ederek finale yükselirken, ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor da İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşısında 25-13, 23-25, 26-24 ve 25-19'luk set skorlarıyla aldığı 3-1'lik galibiyetle adını finale yazdırdı.

Aydın Cup 2026'nın şampiyonu, 26 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Aydın BBSK Spor Salonu'nda oynanacak Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka finalinin ardından belli olacak.

Turnuvanın üçüncülük karşılaşması ise aynı gün saat 12.00'de oynanacak.