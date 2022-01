Aydın'da amatör spor kulüplerine 1 milyon 439 bin TL'lik can suyu

Aydın'da bulunan gençlik ve spor kulüplerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 1 milyon 439 bin TL'lik nakdi yardım düzenlenen tören ile dağıtıldı.

Aydın'da gençlerin spora olan ilgisini arttırmak ve gençlik ve spor kulüplerine katkı sağlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aydın Valiliği YİKOB tarafından spor kulüplerine destek verildi. Törenin açılış konuşmasını Aydın Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, bu desteğin spor camiası için önemine dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Aydın'da 172 amatör spor kulübü var"

Aydın ili genelinde 172 tane amatör spor kulübü olduğunu ifade eden Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Hasip Arıkan da, "İl genelindeki 172 amatör spor kulüplerimiz, başta futbol olmak üzere, basketbol, voleybol, hentbol, doğa sporları, salon sporları ve yüzme gibi tüm spor fallarında faaliyet gösteriyorlar. Her sezon yüzlerce gencimize filiz lisans vermek suretiyle gençlerimizi spora katıyoruz. İlimiz iklim bakımından da yılın 12 ayı spor yapmaya müsait bir il. Aydın, sporcu ve kulüp sayısı ile Türkiye'de ilk 8 ilin içerisinde yer alıyor. Kulüplerimizin tek amacı gençlerimizi, içki, uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları vatana ve millete saygılı bir şekilde topluma kazandırmak. Bir kuruşluk bile sabit geliri olmayan amatör spor kulüplerinin tüm giderler kulüp başkanı ve yöneticileri tarafından karşılanıyor. Kulüplerimizin yöneticileri işinden, eşinden, aşında ve cebinden büyük fedakarlık yapıyorlar" diye konuşarak Aydın Valisi Aksoy'un Aydın'a geldiği günden bu yana spora ve sporcuya verdiği desteklerin kendilerine güç verdiğini ve çalışma azimlerini arttırdığını kaydetti.

"Aydın'a önemli spor yatırımları kazandırılacak"

Aydın'a ilerleyen zamanlarda önemli spor yatırımları kazandırılacağını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da bir çok önemli yatırımı hizmete geçirmenin gayreti içerisinde. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve Aydın Valiliğimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Aydın'da önemli spor yatırımlarını gerçekleştirilecek. Aydın spor kenti olma yolunda çok önemli mesafe kat edecek. Bu protokol çerçevesinde, il genelinde 80 adet halı saha, bir adet kapalı halı saha, 2 adet nizami çim yüzeyli futbol sahası, 5 tane spor salonu, 7 yarı olimpik yüzme havuzu, 8 gençlik merkezi hizmete açılacak. Ayrıca Aydın için önemli önemli bir ismin adını taşıyan Adnan Menderes Stadyumu'nun da tamamını elden geçirerek 24 saat yaşayan bir stat haline getirmek için çalışmalar gerçekleştirilecek. Söke Stadyumu'nun yenilenmesi, Yenipazar ilçesine motokros pisti ve soyunma odası yapımı, Nazilli'de bir toprak pisti yapılarak 150 adet basket potası ilgili yerlere dağıtılarak gençlerimizin hizmetine sunulacak. Bazı belediyelerimizin de Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokoller çerçevesinde çeşitli spor yatırımları da gerçekleştirilecek. Toplamda 500 milyonu aşan bir yatırımı, Aydın ilinde önümüzdeki kısa süre içerisinde ihalelerini gerçekleştirerek kısa bir zaman içerisinde hizmete alma noktasında önemli bir başlangıç yapacağız" dedi.

"Önümüzdeki dönemde güzel bir projeyi hayata geçireceğiz"

"Amatör spor kulüplerimize Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Aydın Valiliğimizce sağlanan nakdi desteği ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz" diyen Vali Aksoy, "Amatör spor kulüpleri önem verdiğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz gençlerimizin olumsuz bir takım alışkanlıklardan uzaklaştıran, sporla ilgilenmelerini sağlayan önemli kuruluşlarımızdır. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aydın Valiliğimiz tarafından oluşturulan kaynaklarla toplamda 1 milyon 439 bin lira destek olacağız. Amacımız spor kulüplerimizin kendi oluşturdukları imkanlar dışında onlara katkıda bulunarak daha rahat faaliyetlerini sürdürmelerine imkan sağlayabilmektir. Özellikle sporun toplumun her kesimine yayılması, her yaştan kişinin spor ile uğraşması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okullarımızda farklı bir projeyi hayata geçireceğiz. İlk aşamada her ilçede en az 2 okul olmak üzere okuldaki bütün öğrencilerin spor, sanat yada müzik alanlarından en az bir tanesi ile ilgilenebilecek bir organizasyonu hayata geçirmek için projeyi Aydın genelinde başlatacağız" dedi. - AYDIN