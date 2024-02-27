Aydın'da Bilek Güreşi Gençler Grup Yarışmaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da Bilek Güreşi Gençler Grup Yarışmaları Gerçekleştirildi

Aydın\'da Bilek Güreşi Gençler Grup Yarışmaları Gerçekleştirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bilek Güreşi Gençler Grup Yarışmaları'nda, demir bilekler şampiyonluk için mücadele etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da yarışmaları takip etti ve genç sporcuları tebrik etti. Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

27.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Bilek Güreşi Gençler Grup Yarışmaları'nda, demir bilekler şampiyonluk için mücadele etti.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A Erkek-Kız Grup Yarışmaları Nazilli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonluk için arenaya çıkan demir bilekler, kıyasıya mücadele etti. Yarışmalarda gençleri yalnız bırakmayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da, müsabakaları yakından takip etti. Mücadelenin yüksek olduğu yarışmada Müdür Fillikçioğlu, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni gerçekleştirilirken, demir bilekler madalyalarına kavuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da Bilek Güreşi Gençler Grup Yarışmaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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