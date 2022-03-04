Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

04.03.2022 07:19
Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcular, şampiyon olmak için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda Minikler A kategorisinde Aylin Pat, Minikler B kategorisinde Kayla Mira Yılmaz, Küçükler kategorisinde Leysan Ada Yılmaz, Yıldızlar kategorisinde ise Anzer Karya Karaçam birinci oldu. Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti. - AYDIN

Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

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Cimnastik, okullar, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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