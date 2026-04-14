Başkan Çerçioğlu, vatandaşları doğa ve sporla buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen trekking etkinlikleri devam ediyor.

Doğaseverlerin ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşlerde vatandaşlar; Aydın'ın eşsiz güzellikteki doğasını, kültürel ve tarihi zenginliklerini ziyaret etme, yakından inceleme şansına erişiyor.

Trekking etkinliklerinin yeni rotası Söke ilçesinde bulunan Doğanbey Mahallesi oldu. Tarihi mahalleden başlayan yürüyüş Karakol Geçidi ve Dilek Tepesi mevkiinden devam etti, Karina Koyu'nda son buldu. 10 kilometrelik rotada gerçekleştirilen kültür yürüyüşüne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Eşsiz etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman rehberleri de eşlik etti, bölge hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan doğaseverler ve sporcular unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN