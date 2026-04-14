Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 13:15  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği trekking etkinlikleri, doğaseverler ve sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Son etkinlik, Söke ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen trekking etkinlikleri devam ediyor.

Doğaseverlerin ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşlerde vatandaşlar; Aydın'ın eşsiz güzellikteki doğasını, kültürel ve tarihi zenginliklerini ziyaret etme, yakından inceleme şansına erişiyor.

Trekking etkinliklerinin yeni rotası Söke ilçesinde bulunan Doğanbey Mahallesi oldu. Tarihi mahalleden başlayan yürüyüş Karakol Geçidi ve Dilek Tepesi mevkiinden devam etti, Karina Koyu'nda son buldu. 10 kilometrelik rotada gerçekleştirilen kültür yürüyüşüne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Eşsiz etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman rehberleri de eşlik etti, bölge hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan doğaseverler ve sporcular unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Doğanbey, Kültür, Söke, Spor, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Çerçioğlu, vatandaşları doğa ve sporla buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:07:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.