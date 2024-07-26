Aydın'da düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Aydın'da düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

Aydın\'da düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şampiyonluğuyla sona erdi. Turnuvanın bitiminde düzenlenen törende sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

26.07.2024 09:56
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Efeler Atatürk Spor Salonu'nda 10 Temmuz'da başlayan müsabakalar, 24 Temmuz'da oynanan 3.'lük maçları ve final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Germencik Kaymakamlığı ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü, Valilik ise dördüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın bitiminde düzenlenen törende, sporculara kupa ve madalyaları Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan tarafından takdim edildi. Sporcular, göstermiş oldukları üstün performans ve dostluk ruhuyla takdir topladı. Törende konuşan yetkililer, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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