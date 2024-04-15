Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Yol Bisikleti Yarışı'nda ter döken sporcular birincilik için pedal çevirdi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Yol Bisikleti Yarışı, Aydın'ın Söke ilçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yarışa katılan 60 sporcunun mücadelesi büyük bir heyecana sahne olurken, Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlara katılan 60 sporcu birincilik için pedal çevirdi. Zaman zaman renkli görüntülere de sahne olan yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.
Yarışma ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz Okullar Arası Yol Bisikleti Yarışı, gençlerimizin heyecan dolu anlar yaşamasına vesile oldu. Sporun ve rekabetin bir araya geldiği bu etkinlikte dereceye giren sporcularımızı tebrik ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Aydın'da düzenlenen Okullar Arası Yol Bisikleti Yarışı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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