Aydın\'da ev hanımı tarafından kurulan spor kulübü 12 yılda 2 bin sporcu yetiştirdi

Spor

Aydın'da ev hanımı Özlem Şengül'ün çocukları spor yapsın diye kurduğu, bir başkandan ziyade anne gibi yönettiği spor kulübü, 12 yılda yaklaşık 2 bin sporcu yetiştirdi.

Efeler ilçesinde yaşayan Özlem Şengül, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Aynı yıl Aydın Şengül ile evlenince okulu bırakma kararı alan Şengül, dünyaya getirdiği 2 çocuğuyla yakından ilgilendi.

Kubilay (27) ve Aydın Şengül (24) kardeşlerin basketbol sporuna ilgi duyması üzerine kulüp arayışına giren Şengül, o dönemde evlerine yakın bir kulüp bulamadı.

Yaşadığı mahalledeki diğer çocukların da spordan uzak büyüdüğünü fark eden Şengül, amatör futbol oynayan eşinin de desteğiyle spor kulübü kurmaya karar verdi.

2012'de Aydın Büyükşehir Akademi Spor Kulübünü kuran ve başkanlığını yürüten Şengül, ilk yıl 10 öğrenci ile yola çıktı. Kulübün adının önce mahalleye ardından da kente yayılmasıyla öğrenci sayısı günden güne arttı.

Basketbolda 10-18 yaş altı kız ve erkek gruplarına eğitim veren kulüp, voleybol branşında da bu yıl öğrenci kabul etmeye başladı.

Dezavantajlı öğrenciler, asker, polis, şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim veren kulüp, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir dönem Aydın'da yaşayan çocuklara da kucak açtı.

Hedef basketbol takımını 2. lige çıkarmak

Kulübün kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2 bin sporcu yetiştiren Şengül'ün hedefi ise halen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden takımını Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne çıkarmak.

Oğlu Kubilay Şengül'ün antrenörlüğünü yaptığı, diğer oğlu Aydın Şengül'ün de oyuncu olarak destek verdiği takımın tüm antrenmanlarına katılan Özlem Şengül, hem kulüp başkanı hem anne olarak tüm çocuklarını yakından takip ediyor.

AA muhabirine açıklama yapan Özlem Şengül, sporla bir ilgisi olmamasına rağmen bir anda kendisini sporun ortasında bulduğunu, emlakçılık yapan eşinin de kendisine çok destek verdiğini söyledi.

Çocuklarla ilgilenmenin zor ama anlamlı bir uğraş olduğunu, kulüpte oluşan sevgi ortamının kendisini mutlu ettiğini kaydeden Şengül, önemli spor kulüplerine transferler de yaptıklarını söyledi.

Şengül, şöyle devam etti:

"Kadın başkan olarak sorumluluğumun yüksek olduğunu düşünüyorum. Bana, 'Burada annelik yapma, çok annelik yapıyorsun' diyorlar. Ama ben seviyorum. Sanırım anne olmayı çok seviyorum. Her şeyden önemlisi de tüm sporcularımın üzerine titriyorum. Bu sadece kendi çocuklarım için geçerli değil, diğer çocuklar için de öyle. İşte terlediniz mi, tişörtünüzü giyin, ceketinizi giyin, üzerinizi değiştirelim... Bu şekilde ben çocuklarımın yanında olmayı seviyorum."

"Çocukları bize emanet etmeleri önemli"

İkinci lige yükselmeyi çok istediklerini aktaran Şengül, kısıtlı imkanlarla buraya kadar geldiklerini, bunu başardıkları takdirde motivasyonlarının da artacağını dile getirdi.

Kadın başkan olduğu için velilerin de çocuklarını kulübe güvenle emanet ettiğini vurgulayan Şengül, "Bu benim için çok önemli bir şey. Yani çocuklarımızı bize emanet etmeleri, bize güvenmeleri, inanmaları... Bu yola çıktığımızda prensibimiz; 'Maç kazanmayı değil kalp kazanmayı öğretiyoruz'. Kalp kazanmak bizim için daha önemliydi, her şeyden önemliydi. Tabii bunun yanında maç kazanmak da niye olmasın? O da bizi taçlandırdı. Birçok kupa kazandık. Tüm sporcuların annesi olarak görüyorum kendimi." ifadelerini kullandı.

Antrenör Kubilay Şengül ise annesinin kulüp başkanı olmasının farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Burada anne dediğimi hatırlamam. Özlem hocam ya da Özlem Hanım diye hitap ediyorum. İş yerinde gibi, sanki patronummuş edasıyla devam ediyorum." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Akademi Spor Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi ilk maçında pazar günü İzmir Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.