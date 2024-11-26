Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Voleybol Maçı - Son Dakika
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Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Voleybol Maçı

Aydın\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Voleybol Maçı

Aydın'da 25 Kasım için OKT Trailer ve Aile Sosyal Politikalar arasında dostluk maçı yapıldı.

26.11.2024 11:52
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Aydın'da OKT Trailer ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında voleybol maçı gerçekleştirildi.

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak dünya genelinde kadınların uğradığı şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla anılıyor. Kadınların şiddet karşısında seslerini duyurduğu, eşitlik ve özgürlük taleplerinin güç kazandığı bir gün olarak önem taşıyan 25 Kasım'da Aydın'ın önde gelen sanayi firmalarından olan OKT Trailer ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü voleybol takımları dostluk maçında bir araya geldi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada takımlar sahaya 'Kadına şiddet insanlık suçudur. Kadına el kal-ka-maz!' yazılı pankartla çıtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müsabaka başladı. OKT Trailer Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maraş, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, firma ve kurum yöneticileri ile çalışanları takımlarını tribünlerdeki yerlerini alarak yalnız bırakmadı.

İlk seti OKT Trailer önde bitirirken, 2, 3 ve 4'üncü setler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün üstünlüğü ile sona erdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 3-1 kazandığı dostluk müsabakası sonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu tarafından takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

OKT Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maraş, "Kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek ve çalışanların farkındalıklarını artırmak üzere bu müsabakada yer aldık. Ayrıca Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, meslek sahibi olması konusunda da çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri açtıkları stantlarla da kadına karşı şiddete dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Voleybol Maçı - Son Dakika

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