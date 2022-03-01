Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu

01.03.2022 08:02
Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'daki final maçları ile tamamlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'daki final maçları ile tamamlandı.

Ülke genelinde düzenlenen ve Aydın'da 37 takım ve 407 sporcunun katılımı ile on gün boyunca süren 'Mahallede Maç Var Turnuvası' final etabı müsabakaları, Aydın Yıldız Spor Tesisleri halı sahasında takımların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadeleleri ile sona erdi. Büyük heyecan ve dostluk içerisinde oynanan turnuva sonunda; erkeklerde AYTO Cüneyt Doğruer Spor Kulübü, kızlarda Aydın Gençlik Spor turnuvayı birincilikle bitirmeyi başardı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım ve Yıldızspor başkanı Kaya Özcan tarafından verildi. Ayrıca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından, Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan'a 'Mahallede Maç Var' 23 Nisan Futbol Turnuvası'na desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Final karşılaşmasının TBMM'de yapılması planlanan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var Turnuvası' etkinliğinin grup müsabakası maçları, 14-20 Mart tarihlerinde Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla ve Denizli illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının katılımlarıyla Aydın ilinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Turnuva sonucunda öğrencileri tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu "Spor sevgisi olan 11-13 yaş grubu sporcuların katıldığı 'Mahallede Maç Var' futbol turnuvamız hem sporcularımızın kaynaşması açısından hem de pandemiden sonra sporcularımızın eğlenceli zaman geçirmeleri açısından ekstradan moral oldu. Bugün sona eren 'Mahallede Maç Var' futbol turnuvası etkinliğinde tüm sporcularımızın ve velilerinin keyifli, heyecanlı vakit geçirdiklerine inanıyorum. Bu vesileyle katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, 14-20 Mart tarihlerinde Aydın'da gerçekleşecek grup müsabakası maçlarında ilimizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu
Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu
Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu
Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu
Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu
Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu

YORUMLAR
500
Topa, kupa için vurmaya başladılar Topa, kupa için vurmaya başladılar Yenişehir'e kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılacak Yenişehir'e kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılacak

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:30 Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor!
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 08:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement