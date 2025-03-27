Aydın'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Aydın\'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından yapımına başlanan Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu, 280 milyon TL maliyetle 9 bin 200 metrekarelik alanda inşa ediliyor. Açılışın önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.

27.03.2025 11:54  Güncelleme: 11:59
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından yapımına başlanan Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Mart ayında temeli atılarak inşaatına başlanan tesis, Aydınlıların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

280 milyon TL'ye maliyeti olan, 9 bin 200 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nun açılışı önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek. 3 bin kişi kapasiteli salon içerisinde voleybol, basketbol, hentbol ve salon sporları için sahaları barındıracak. Dev projede fitness salonu ile çok amaçlı salonlar da vatandaşların hizmetinde olacak.

Başkan Çerçioğlu: Kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz

Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nun kısa zaman içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını müjdeleyen Başkan Çerçioğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçioğlu, "Geçtiğimiz aylarda temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalar devam ediyor. 280 milyon TL maliyete sahip olan proje her geçen gün hızla yükseliyor. Kaba inşaatı tamamlanan Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nun çatı ve cephe çalışmaları devam ediyor. Proje çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Kentimiz için, hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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