Didim'de düzenlenen okçuluk müsabakalarında il birincileri belli oldu - Son Dakika
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Didim'de düzenlenen okçuluk müsabakalarında il birincileri belli oldu

Didim\'de düzenlenen okçuluk müsabakalarında il birincileri belli oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları sonucunda il birincileri belirlendi. Toplamda 68 sporcunun katıldığı müsabakalarda, sporcular hedefi on ikiden vurarak kıyasıya mücadele etti. Ödül töreninde sporcular ödüllerini aldı ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

22.04.2024 11:00
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen okçuluk müsabakalarında sporcular hedefi on ikiden vururken, açıklanan sonuçların ardından il birincileri de belli oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları, Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşti. Toplamda 68 sporcunun katıldığı ve 10 kategoride yapılan müsabakaların sonuçları da belli oldu. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden sporcular, hedefi on ikiden vururken, dereceye giren takımlar da belli oldu. Minik kızlar kategorisinde Didar Aadagür birinci, Elif Şura Güreli ikinci, Ada Erol üçüncü oldu. Minik erkekler kategorisinde Yağız Ali Dursun birinci, Ayberk Yeşil ikinci, Taha Toprak üçüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde Eda Türköz birinci, Elif Şarıldayan ikinci, Öykü Taşkın üçüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde Barkın Çınar birinci, Adem Erdoğan ikinci, Rafet Aytuğ Kumru üçüncü oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Cihan Can Turgut birinci, Barış Ateş ikinci, Hasan Yiğit Hamarat üçüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde Elif Berra Kütük birinci, Şükriye Duygu Sayın ikinci, Ece Yağcılar üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde Kaan Sarp birinci, Levent Aras Eren ikinci, Dilgeç Kasım Gezer üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Elisa Grace Rohwedder birinci, Beliz Çiçek Yurtdaş ikinci, Elifsu Küçüköz üçüncü oldu. Genç kızlar makaralı kategorisinde ise Melihat İrem Sivrioğlu birinci, Tuana Yıldırım ikinci, Özge Özsarı üçüncü oldu.

İl birincilerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen ödül töreninde sporcular ödüllerine kavuşurken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Didim'de düzenlenen okçuluk müsabakalarında il birincileri belli oldu - Son Dakika

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