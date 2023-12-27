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Aydın'da Salon Sporlarına Olan İlgi Artıyor - Son Dakika
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Aydın'da Salon Sporlarına Olan İlgi Artıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da en fazla faal lisanslı sporcusu bulunan branş voleybol olurken, en fazla lisanslı sporcusu bulunan branş ise basketbol oldu. Aydın genelinde faal lisanslı sporcusu bulunmayan tek spor branşı ise hokey oldu.

Aydın\'da Salon Sporlarına Olan İlgi Artıyor
27.12.2023 - 10:11,
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Birçok spor branşındaki başarılarıyla adından söz ettiren Aydın'da salon sporlarına olan ilgi her geçen gün artarken, en fazla faal lisanslı sporcusu bulunan branş ise voleybol oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gençlerin sporla buluşturulması hedefiyle çalışmalar devam ederken, il genelinde salon sporlarına olan ilgi de artıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da en fazla faal lisanslı sporcusu bulunan branş voleybol olurken, en fazla lisanslı sporcusu bulunan branş ise basketbol oldu. En fazla faal lisanslı kadın sporcunun olduğu branş ise 889 kadın sporcu lisansı ile voleybol olurken, en fazla faal lisanslı erkek sporcunun olduğu branş ise 689 erkek sporcu lisansı ile basketbol oldu. Aydın genelinde faal lisanslı sporcusu bulunmayan tek spor branşı ise hokey oldu. İl genelinde 6 erkek olmak üzere toplam 6 lisanslı sporcusu bulunan hokeyde, faal olan sporcusu bulunmuyor.

Aydın'da masa tenisi alanında toplam bin 924 lisanslı sporcu bulunurken bunların 60'ı erkek 47'si kadın olmak üzere 107'si faal olarak spor hayatına devam ediyor. Voleybol alanında toplam 7 bin 744 lisanslı sporcu bulunurken bunların 103'ü erkek 889'u kadın olmak üzere 992'si faal olarak spor hayatına devam ediyor. Basketbol alanında toplam 8 bin 364 lisanslı sporcu bulunurken bunların 689'u erkek, 184'ü kadın olmak üzere 873'ü faal olarak spor hayatına devam ediyor. Bilardo alanında toplam 522 lisanslı sporcu bulunurken bunların 134'ü erkek 29'u kadın olmak üzere 163'ü faal olarak spor hayatına devam ediyor. Cimnastik alanında toplam bin 453 lisanslı sporcu bulunurken bunların 31'i erkek 106'sı kadın olmak üzere 137'si faal olarak spor hayatına devam ediyor. Curling alanında toplam 13 lisanslı sporcu bulunurken bunların 2'si erkek, kadınlarda 0 olmak üzere toplam 2 lisanslı sporcu faal olarak devam ediyor. Hentbol alanında toplam 3 bin 274 lisanslı sporcu bulunurken bunların 42'si erkek 36'sı kadın olmak üzere 78'i faal olarak spor hayatına devam ediyor. Hokey alanında ise toplam 6 lisanslı sporcu bulunurken faal olarak devam eden lisanslı sporcu bulunmuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Aydın'da Salon Sporlarına Olan İlgi Artıyor - Son Dakika


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