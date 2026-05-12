Plaj Voleybolu heyecanı Aydın\'da yaşanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı bir kez daha Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenecek olan 2026 Bioderma Pro Beach Tour Aydın Grand Slam'de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular kıyasıya mücadele edecek. 14-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon boyunca sporseverler, yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalara tanıklık etme fırsatı bulacak. Turnuva boyunca izleyiciler, heyecan dolu karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek.

Tüm vatandaşları Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek olan organizasyona davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızda, Aydın Tekstil Park'ta uluslararası düzeyde bir organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Sporun her dalını desteklemeye, her yaştan sporcumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN