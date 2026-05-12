Plaj Voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Plaj Voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak

Plaj Voleybolu heyecanı Aydın\'da yaşanacak
12.05.2026 18:02  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 14-17 Mayıs tarihlerinde Aydın Tekstil Park'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı gerçekleştirilecek. Sporcuların kıyasıya mücadele edeceği organizasyona herkes davetli.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı bir kez daha Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenecek olan 2026 Bioderma Pro Beach Tour Aydın Grand Slam'de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular kıyasıya mücadele edecek. 14-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon boyunca sporseverler, yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalara tanıklık etme fırsatı bulacak. Turnuva boyunca izleyiciler, heyecan dolu karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek.

Tüm vatandaşları Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek olan organizasyona davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızda, Aydın Tekstil Park'ta uluslararası düzeyde bir organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Sporun her dalını desteklemeye, her yaştan sporcumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:56:19. #7.13#
SON DAKİKA: Plaj Voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.