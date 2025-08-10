Aydın\'da Yaz Spor Okulları Başladı

Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında, gençler hem eğleniyor hem de yeni spor branşlarını öğrenme fırsatı buluyor.

Aydın'da yaz spor okullarında çocuklar ve gençler, deneyimli antrenörler eşliğinde futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis gibi çeşitli branşlarda eğitim alıyor. Sporun yanı sıra disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırmaya da odaklanılan ve farklı yaş gruplarına hitap eden kurslarda, çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi hedefleniyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe yaz spor okullarına ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Yaz spor okullarımızda heyecan sürüyor. Gençlerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor. Bu yaz da spora doyacağız" dedi. - AYDIN