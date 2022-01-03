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Aydın'da Yıldızların Dart Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Aydın'da Yıldızların Dart Turnuvası sona erdi

03.01.2022 15:16
Aydın'da Yıldızların Dart Turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldız Kız ve Erkekler İl Birinciliği Dart Müsabakaları sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldız Kız ve Erkekler İl Birinciliği Dart Müsabakaları sona erdi. Okullar Arası Dart Turnuvası'nda Yıldızlar kızlarda Sultanhisar Zafer Ortaokulu, erkeklerde de Buharkent Zafer Ortaokulu Şampiyon oldu.

Aydın il genelinde düzenlenen ve İncirliova Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcular oklarını en yüksek sayıya atmak için birbirleriyle yarıştı. Yıldızlar erkek ve kız kategorilerinde yarışan sporcular kıyasıya mücadele etti. Yıldızlar kategorisinde 10 kız ve 9 erkek olmak üzere toplamda 19 okul takımı il birincisi olabilmek için mücadele etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda kızlarda Sultanhisar Zafer Ortaokulu, erkeklerde Buharkent Zafer Ortaokulu Şampiyon oldu. Turnuva sonunda ilk 4 e giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Yıldız Kız ve Erkeklerde birinci olanlar 10-11 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek grup maçlarında mücadele etmeye hak kazandı.

Yıldız Kız ve Erkekler İl Birinciliği Dart Müsabakaları'nda Yıldız Erkekler kategorisinde Buharkent Zafer Ortaokulu birinci, Osman Yozgatlı Ortaokulu ikinci, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu üçüncü, Nazilli Dört Renk Koleji Ortaokulu dördüncü, Yıldız Kızlar kategorisinde de Sultanhisar Zafer Ortaokulu birinci, Yenipazar Hamzabali Ortaokulu ikinci, Nazilli Dört Renk Koleji Ortaokulu üçüncü ve Dr. Fevzi Mürüvvet Ortaokulu dördüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren takımları tebrik etti. - AYDIN

Aydın'da Yıldızların Dart Turnuvası sona erdi
Aydın'da Yıldızların Dart Turnuvası sona erdi
Aydın'da Yıldızların Dart Turnuvası sona erdi

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Sultanhisar, Buharkent, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da Yıldızların Dart Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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