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Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika

Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi

21.12.2021 10:30
Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi. Düzenlenen kupa töreni ile dereceye giren yurtlardaki öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya kızlar ve erkekler iki ayrı kategoride mücadele ettiler. Düzenlenen turnuvada gençler kıyasıya müsacele etti. Dostluk ve kardeşlik içerisinde düzenlenen son müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalya ve kupa verildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yıl boyunca çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Düzenlenen turnuvalarda kız yurdu takımlarında; 1'inci Güzelhisar Öğrenci Yurdu, 2'nci Sultanhisar Öğrenci Yurdu, 3'üncü Güzelhisar D Blok Öğrenci Yurdu, erkek yurdu takımlarında ise; 1'nci Nazilli Öğrenci Yurdu, 2'nci Adnan Menderes Öğrenci Yurdu ve 3'üncü Gülçiçek Hatun Öğrenci Yurdu oldu. - AYDIN

Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi
Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi
Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi
Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi
Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi
Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi

Mustafa Kemal Atatürk, Güzelhisar, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da yurtlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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