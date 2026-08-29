Aydın\'da Yüzme Yarışları Coşkusu

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 7-8-9 Yaş Yüzme Yarışları, ADÜ Yüzme Havuzu'nda açılış seremonisiyle başladı, minik sporcular, Zafer Bayramı coşkusunu havuzda attıkları kulaçlarla yaşattı.

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 7-8-9 Yaş Yüzme Yarışları, açılış seremonisinin ardından ADÜ Yüzme Havuzu'nda başladı. 29-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda 7, 8 ve 9 yaş grubundaki minik sporcular, Zafer Bayramı coşkusunu kulaçlarıyla yaşatıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda geleceğin yüzücüleri, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Yarışlarda sporcuların performanslarının yanı sıra bayram coşkusu da renkli görüntülere sahne oluyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.