Aydın\'dan 544 genç, 11 ildeki 17 ücretsiz kampta buluştu

Aydınlı gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Ulusal Gençlik Kampları'na katıldı.

Yaz dönemi kampları boyunca Aydın'dan hareket eden kafileler, toplam 11 farklı ilde düzenlenen 17 ayrı kamp programına katılım sağladı.

Yaz sezonu kamplarından toplam 544 Aydınlı genç yararlandı. Ücretsiz kamplarda sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi, kampın bulunduğu şehrin tarihi ve kültürel yerleri gezildi.

Sezonun son kampı olan Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'na katılan gençlerden Hatice Büşra Sepet, "Kampa seçildiğim için mutluyum. Antalya'da yeni arkadaşlıklar ve farklı etkinlikler bizleri bekliyor." dedi.