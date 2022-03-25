Aydın evinde liderle oynuyor - Son Dakika
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Aydın evinde liderle oynuyor

25.03.2022 14:16
Aydın evinde liderle oynuyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Karayolları (D), Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor'u (D) mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Karayolları (D), Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor'u (D) mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde 34 puanla 7'nci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 65 puanı bulunan VakıfBank karşısında sürpriz bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.


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Büyükşehir Belediyespor, Vakıflar Bankası, Aydın, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın evinde liderle oynuyor - Son Dakika


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