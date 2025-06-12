Aydın Futbolunda Belirsizlik

PROFESYONEL futboldaki 3 temsilcisinden 2'sinin geçen sezon küme düştüğü, birinin ise düşmekten son anda kurtulduğu Aydın'da yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Kentin en köklü temsilcilerinden Nazillispor, 2'nci Lig'deki 4 sezonluk macerasının ardından 3'üncü Lig'e düştükten sonra kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl şirketleşen siyah-beyazlılarda Başkan Şahin Kaya kulübü devretmek için yatırımcı arayışına girdi.

Yine şirket olarak yönetilip geçen sezon Mahmut Gözüaçık'a devredilen Efeler 09 SFK, 3'üncü Lig'den amatöre düşmekten son anda kurtuldu. Geçen yıl adının Didim Altınkumspor olması gündeme gelen Aydın ekibinin yine Didim temsilcisine satılması konuşuluyor. Efeler, iç saha maçlarını geçen sezon Aydın merkezi yerine Didim'de oynamıştı. Kuşadasıspor ise geçen sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de yeni yönetim ve yeni bir yapılanmayla yola çıkacak.